Caffarella: nuovi alberi piantati dai volontari, “gli alberi per il futuro”

Torna un nuovo appuntamento in Caffarella e sull’Appia Antica per piantare nuovi alberi. Sono stati messi a dimora, da diversi volontari, tra cui quelli delle Brigate Verdi, 5 salici, due pioppi e due farnie. Gli alberi sono stati forniti dal Vivaio forestale dei Monti Aurunci all’Ente Parco Appia Antica, che li ha messi a disposizione per l’iniziativa. Un’azione concreta ed efficace per la salvaguardia dell’ambiente e la cura del nostro territorio, un’attività affidata completamente a volontari senza bandiere né simboli politici, perché l’ambiente è di tutti. Piantare un albero è un atto altruistico verso la società. Così come godiamo della presenza degli alberi piantati da altri in passato, anche noi dovremmo piantarne a beneficio delle generazioni future.