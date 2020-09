Caffarella: nel parco arriva la polizia a cavallo

Da oggi la Caffarella sarà pattugliata anche dalla polizia a cavallo per verificare l’esistenza di vecchi e nuovi accampamenti abusivi, per contrastare la criminalità predatoria, per prevenire il degrado urbano ed a tutte quelle forme di illegalità diffusa che, nella vita quotidiana, rischiano di diminuire il livello di sicurezza percepita della cittadinanza. Il parco è osservato speciale da parte del comitato “Caffarella no roghi” e sorvegliato speciale dalla Procura di Roma che ha messo su un pool di poliziotti del Commissariato Tor Carbone a cui si sono poi aggiunti i carabinieri della Forestale che hanno il compito di vigilare.