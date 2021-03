Caffarella: le nuove assegnazioni per l’orto socio-didattico sono momentaneamente sospese

Stiamo ricevendo decine di richieste per avere in affidamento uno dei piccoli spazi dell’Orto socio-didattico della Caffarella. Comprendiamo le motivazioni di tutti, ma come potete immaginare non abbiamo la possibilità di rispondere positivamente. In questo momento per questioni organizzative abbiamo deciso di non fare nuove assegnazioni e di rivedere le procedure per tentare di accontentare più persone possibili.

Introdurremo un criterio di rotazione, pur mantenendo fermo il principio di base dell’orto che è nato per essere uno spazio didattico, ricreativo e per il recupero della socialità di persone in difficoltà.Non appena le nuove procedure saranno pronte l’Ente farà un Avviso pubblico per assegnare gli spazi attuali ed eventuali nuovi. Il tutto avverrà non prima di settembre 2021.

Si prega cortesemente di non scrivere perchè le richieste non potranno essere prese in considerazione e dovranno comunque essere rinnovate all’uscita dell’Avviso.

Grazie per l’attenzione e la collaborazione

(Parco dell’ Appia Antica)

(Foto gruppo fb Orto della Caffarella)