In Caffarella la voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta, unita alla volontà di fare sport c’e’ sempre stata. Un ottimo modo per unire l’utile al dilettevole è quello di fare del sano sport all’aria aperta. Proprio per questo motivo, da tanti anni, è nata l’area fitness all’aperto spesso contestata e talvolta a rischio chiusura. Ieri è stata ufficializzata l’inaugurazione e la messa in sicurezza, in presenza del sindaco Gualtieri e alcuni consiglieri comunali.