Caffarella: fermato l’uomo che molestava i bambini all’uscita della scuola

Dopo alcuni giorni di indagini, dopo aver rafforzato i controlli all’interno del Parco della Caffarella con agenti a cavallo, la Polizia fortunatamente ha fermato l’uomo che è stato identificato e denunciato per molestie nei confronti di minori. Le indagini della Polizia sono iniziate in seguito a un esposto presentato negli uffici del commissariato Appio dal Dirigente Scolastico di un istituto in Via Latina. L’uomo aveva informato i poliziotti che in diverse circostanze un uomo straniero di circa 30 anni aveva rincorso gli studenti all’uscita della scuola molestandoli verbalmente e spaventandoli. L’uomo era stato più volte visto uscire dal Parco della Caffarella e in alcune occasioni aveva inseguito i bambini, tutti tra gli 11 ed i 14 anni, fino a largo dei Colli Albani. Gli agenti in divisa e in borghese hanno così effettuato dei servizi mirati all’individuazione dell’uomo, pattugliando i dintorni della scuola durante gli orari di entrata ed uscita degli alunni. E ieri, i poliziotti hanno rintracciato, in Via Sermoneta, una persona corrispondente alle descrizioni fornite in sede di denuncia. L’uomo è stato denunciato per molestie nei confronti di minori.