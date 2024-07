Caffarella, entro il Giubileo un “Ostello del pellegrino”

Nella Valle della Caffarella, il casale seicentesco “la Mola” sarà trasformato e riqualificato in un “Ostello dei pellegrini”, con il preciso intento di accogliere i visitatori per il Giubileo. Nell’ampia struttura di circa 450 metri quadri di spazio, acquistata dalla Fondazione Gerini per 600mila euro, i lavori cominceranno nel mese di giugno e si prevede la conclusione per settembre 2024.

Si tratta di un edificio dalla lunga storia: prima utilizzato come mulino per la lavorazione dei cereali, con la trasformazione in struttura ricettiva, anche dopo il Giubileo, dovrà continuare ad avere una funzione sociale sul territorio del VII e dell’VIII Municipio, aree su cui si estende il Parco della Caffarella.