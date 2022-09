Bus 77: caccia al campanello (e all’educazione)

La linea 77 dell’Atac, che transita anche nel VII Municipio tra via Cilicia, piazza Zama, via Magna Grecia, via Taranto, via Monza e via La Spezia, è gestita dalle autolinee Calabresi con i propri pullman, per lo più di colore blu.

La linea circolare (Ostiense-San Giovanni) è abbastanza regolare. Peccato che i pullman non siano sempre funzionali.

Uno dei problemi è rappresentato dall’individuazione del campanello per le fermate. In alcuni pullman non si trova vicino alla porta di discesa, come negli autobus ordinari, ma nel soffitto, limitrofo al tasto delle luci. Insomma, una caccia al tesoro.

Non a caso nei pullman sono stati affissi ben tre vistosi cartelli che avvertono: “Per la discesa premere il campanello”, “Non è un pulsante” (con riferimento ad una non meglio identificata leva, che evidentemente tanta gente preme) e soprattutto “Campanello” con una freccia che non ricorda nemmeno quelle spiegazioni, già non proprio lineari, per l’assemblaggio dei mobili Ikea.

Infatti il campanello non si trova vicino la porta ma addirittura nel soffitto. Quindi la foto serve a poco. Più utile sarebbe una freccia direttamente verso il campanello.

A tale disservizio si unisce l’eleganza verbale del conducente che in data odierna (20 settembre 2022, ore 13,20), in via La Spezia, alle richieste di indicazioni più precise, proferisce le seguenti parole: “Strano, lo capiscono tutti!”. Insomma, ti fa sentire quasi un deficiente. Peccato perché la gestione Calabresi in sostanza non è male, non fa rimpiangere certo l’Atac.

Il pullman di Calabresi che effettua la linea 77, in via La Spezia alle ore 13,20 del 20 settembre 2022.