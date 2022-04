Borseggiatori arrestati a Colli Albani grazie alla collaborazione tra Polizia e Security Atac

I tre “manolesta” operavano all’uscita della stazione Colli Albani della metroA, individuando le potenziali vittime, per lo più anziane, che, scese dal treno, si apprestavano a salire le scale per raggiungere la superficie. Ed è lì che i tre sono stati arrestati in flagranza dagli agenti del commissariato di Polizia Appio.