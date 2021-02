Bibliocabine: come riutilizzate le cabine telefoniche dell’Appio Tuscolano

Con l’arrivo della tecnologia che in soli venti anni ha portato nelle tasche di tutti smartphone ( e non solo ) all’avanguardia, le buone vecchie cabine telefoniche sono diventate obsolete e impolverate. Alcune sono già state smantellate, ma per quelle rimaste potrebbe esserci in serbo una seconda vita! Nel nostro quadrante ne esistono ancora parecchie e allora perchè non riutilizzarle in modo intelligente e creativo? Entri nella cabina, prendi il libro che ti piace, lo leggi e poi lo riporti e se hai libri che vuoi donare, puoi farlo liberamente. Parliamo di biblioteche improvvisate e soprattutto libere, in cui praticare il book-crossing : scambio di libri in giro per la città con persone sconosciute. Una forma di diffusione concreta della cultura!

Da questa idea è nato un nuovo gruppo su Facebook: “Bibliocabine e cose belle tra Appio Latino e Tuscolano” che si basa sulla filosofia delle BIBLIOCABINE come occasione non solo per scambiarsi i libri, ma per sfidare il vandalismo e riqualificare il territorio e gli incivili.

Cosi scrive Giuseppe Forti, uno degli amministratori del gruppo: