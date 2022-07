Beatificazione di Papa Luciani: a settembre veglia a San Giovanni

La sera di sabato 3 settembre 2022, alle 18.30, in occasione della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, Albino Luciani, il pontefice che resse le sorti della chiesa soltanto per poco più di un mese, nella Basilica di San Giovanni in Laterano si terrà la Veglia di Preghiera presieduta dal cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma.

Nella Basilica, che custodisce la Cattedra del Vescovo di Roma, Giovanni Paolo I prese possesso il 23 settembre 1978.

Il momento di preghiera sarà animato da canti e letture di brani del magistero di Giovanni Paolo I.

Per la partecipazione non occorreranno biglietti, dato che l’ingresso sarà libero.