Autovelox abusivo su via Appia Nuova, 40mila multe all’anno da annullare

C’e’ un autovelox su via Appia Nuova al km 17 che è riuscito a multare in poco più di un anno 42mila automobilisti. Peccato però che l’impianto di controllo sia totalmente abusivo.

Tutto nasce da quando l’Anas, che ha in gestione quel tratto di strada non ha mai rilasciato il nullaosta al Comune di Ciampino che lo aveva installato e ha multato la stessa amministrazione per la violazione. Cosa succederà ora? Una valanga di ricorsi per far annullare le tante contravvenzioni prese dagli automobilisti: l’ordinanza della Prefettura, di fatto, dà il via libera alle contestazioni di chi si sente ingiustamente multato.