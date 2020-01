Atti vandalici e furti alla scuola media Carroll di via Latina

Atti vandalici con furto forse nella notte scorsa (o nelle notti precedenti in considerazione del fatto che la scuola era chiusa per le vacanze natalizie) all’interno dell’edificio che ospita la Scuola Media Carroll in via Latina di fronte al parco della Caffarella. Qualcuno è riuscito ad introdursi nella struttura smurando una parete per poter accedere alle aule che custodivano computer,strumenti musicali e altri oggetti di valore. Si stanno quantificando i danni e cosa è stato sottratto dalle aule con l’aiuto delle forze dell’ ordine allertate questa mattina dal personale scolastico dopo la scoperta dell’infrazione.

(Foto ‎Irene Ramponi‎ gruppo fb Appio-Latino_Tuscolano…)