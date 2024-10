Atac, ancora disservizi nelle biglietterie

Ci siamo già occupati più volte dei disservizi relativi alle biglietterie dell’Atac. La nuova segnalazione arriva da Piramide, che dovrebbe essere aperte anche di domenica con orario 8-20 (https://www.atac.roma.it/utility/canali-di-vendita/biglietterie), come recita anche il grande cartello affisso sui vetri della biglietteria, mentre invece i numerosi utenti hanno avuto un’amara sorpresa: domenica 6 ottobre sportelli inspiegabilmente chiusi tutto il giorno, senza alcuna indicazione né fisica né online. Ignari anche gli operatori dello 060606, a cui molti utenti si sono rivolti. E la porta blindata del gabbiotto incomprensibilmente spalancata, con chiavi interne e scatole di documentazione alla portata di tutti e computer accesi. Conseguenza logica: gli operatori si saranno allontanati un attimo?

In realtà quel gabbiotto è rimasto inattivo tutta la mattina. Senza alcuna spiegazione. E se le biglietterie automatiche possono supplire per i ticket, ben diversa la realtà per chi deve sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento. Così la rabbia dei numerosi utenti, molti anziani, alcuni provenienti proprio dall’Appio (in genere per gli abbonamenti si va a Termini o ad Ostiense), ma anche da Ostia o da Magliana (dove la biglietteria Atac è chiusa), è montata presto. Fino all’arrivo dei carabinieri che, entrando tranquillamente nel gabbiotto non chiuso a chiave, hanno constatato l’anomalia e l’interruzione del pubblico servizio senza alcuna indicazione per l’utenza.

Ignari anche i limitrofi operatori della metropolitana, a cui si sono rivolti i cittadini. Uno di loro ha perlomeno chiuso la porta blindata, sebbene senza chiave e quindi riapribile da chi cercava indicazioni. Una porta così delicata è rotta? Nel gabbiotto aperto al pubblico sono forse conservati i documenti delle persone, compresi quelli sensibili relativi – ad esempio – ad una loro disabilità? Domande legittime che rivolgiamo ai vertici dell’azienda.

Comunque domenica mattina, irrisolto il mistero, gli utenti, a gruppi, si sono dovuti mestamente spostare principalmente a Termini e a Laurentina, dove gli operatori hanno dovuto affrontare un surplus di lavoro. L’Atac oltre ad incassare i soldi per gli abbonamenti ed avere in previsione – a quanto sembra – un aumento del prezzo dei biglietti, offre anche questo pessimo servizio?