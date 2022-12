Assessore Valeriani: tour all’Appio e sede elettorale in zona

Massimiliano Valeriani, attuale assessore alle Politiche abitative, all’Urbanistica, al Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero della Regione Lazio, ha incontrato i cittadini del quartiere Appio a Roma in occasione della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023.

Romano, 54 anni, laurea in scienze politiche, politico di lungo corso – è stato per due volte consigliere capitolino dal 2006 al 2013, anno in cui è stato eletto consigliere regionale del Lazio – Valeriani è consapevole delle difficoltà che attanagliano attualmente il suo Partito democratico, ma ricorda che nella prossima tornata elettorale, limitata agli ambiti locali, gli elettori dovrebbero giudicare principalmente l’operato a livello regionale. “E noi, nel Lazio, possiamo vantare risultati importanti – ha spiegato. “Per quanto riguarda il mio assessorato, negli ultimi quattro anni abbiamo speso un miliardo di euro per le politiche abitative per rigenerare e riqualificare le periferie di Roma”.

Valeriani avrà la sua base elettorale proprio all’Appio, vicino a piazzale Appio.

“Come Regione Lazio, per quanto riguarda le mie competenze, abbiamo stanziato 70 milioni di euro per la realizzazione di oltre 700 appartamenti a Roma, abbiamo assegnato numerosi nuovi alloggi alle famiglie in graduatoria, abbiamo promosso molteplici interventi per la riqualificazione del patrimonio Ater. Attualmente ci sono circa 30 cantieri aperti nei vari quadranti della città. E vorrei ricordare anche lo stanziamento di 100 milioni per il sostegno alla locazione: un contributo importante per aiutare migliaia di famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto”.