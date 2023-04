Asl di via Monza, proteste degli animalisti e arrivo della polizia

Animalisti davanti alla Asl di via Monza per protestare contro Norma Autiero, ritenuta responsabile della moria di gatti che lei in modo seriale accumula nella sua abitazione. Un personaggio molto noto tra gli amici degli animali.

Secondo le accuse, la donna da anni va alla ricerca di felini da rinchiudere nella sua abitazione e qui finiscono male a causa soprattutto della sporcizia.

Secondo gli animalisti, questa donna preleverebbe i gatti anche dalla strada e risponderebbe agli appelli dei gruppi di gatti in cerca di adozione a Roma.

Un gruppo di animalisti – una decina di persone – per sensibilizzare al problema ha inscenato una protesta in via Monza, davanti alla Asl, chiedendo alle autorità di intervenire.

Numerosi poliziotti presenti al presidio, anche con un blindato.