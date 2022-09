Arriva a Roma il Huawei FusionSolar Roadshow

Ha preso il via il ‘Huawei FusionSolar Roadshow 2022’ che, da giovedì 8 settembre a mercoledì 26 ottobre, coinvolgerà alcune tra le principali città italiane, attraversando il Paese da Nord a Sud, con diverse attività dedicate a installatori, progettisti e professionisti del settore fotovoltaico.

La prima tappa del tour è prevista in provincia di Perugia l’8 settembre, e si proseguirà in altri importanti centri come Pescara, Reggio Emilia, Novara, Monza, Verona, Trento, Bologna, Roma, Bari e Catania.

Durante ciascuna delle 20 tappe, sarà possibile visitare un vero e proprio showroom itinerante, e toccare con mano le soluzioni e le novità in ambito residenziale e commerciale tra le quali il nuovo sistema di ricarica dei veicoli elettrici. Oltre alla visita del truck, sarà possibile partecipare a presentazioni tecniche e dimostrazioni pratiche, tra le quali ad esempio il processo di commissioning degli inverter e dei sistemi di accumulo, condotte dagli esperti del team Huawei.

Grazie alla collaborazione con la Rete Distributori Ufficiali Huawei Italia, l’iniziativa nasce con l’idea di rafforzare e consolidare la relazione tra l’azienda e gli esperti del settore, i quali svolgono un ruolo chiave nel soddisfare le esigenze dei clienti finali, individuando le soluzioni e i prodotti più adatti ai loro progetti. Ogni professionista, infatti, potrà ottenere aggiornamenti e formazione sul portfolio prodotti, rafforzando così le proprie competenze e la propria immagine di professionista al passo con i trend e le soluzioni più all’avanguardia nel settore fotovoltaico.

Durante il roadshow sarà inoltre presentata la Huawei Smart PV Community, uno spazio di condivisione dove gli installatori potranno accedere in autonomia a contenuti formativi, forum tecnici, esami e certificazioni per ottenere il riconoscimento ufficiale di “Huawei expert installer”.

Il roadshow è organizzato da Huawei Digital Power, impegnata nell’integrazione di tecnologie digitali ed elettroniche di potenza e nello sviluppo di energia pulita affinché la digitalizzazione del settore energy possa guidare la rivoluzione energetica per un futuro più sostenibile.

Per ulteriori informazioni su ‘Huawei FusionSolar Roadshow 2022’, per consultare le agende delle varie tappe e per registrarsi è disponibile il seguente link: https://solar.huawei.com/it/Events/2022/RoadShow2022