Armato di katana ferisce un giovane in via La Spezia

E’ successo nella notte del 10 marzo in via La Spezia, dove un uomo armato di Katana ha seminato il panico ferendo un giovane e scappando per il quartiere. Sul posto sono arrivate le volanti allertati dalle numerose telefonate di cittadini preoccupati per le urla. Arrivati in via La Spezia gli agenti vengono fermati da un uomo 29enne del Bangladesh insanguinato. Il ferito è stato quindi affidato alle cure dell’ambulanza e trasportato in ospedale. Recuperata la katana mentre il feritore è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine.