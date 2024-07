Arena Villa Lazzaroni: polemiche con l’Acea per i disservizi

“A causa di disservizi causati dall’Acea e indipendenti dalla propria gestione organizzativa, la Direzione dell’arena Cinevillage di Villa Lazzaroni porge le più sentite scuse al pubblico intervenuto nelle due proiezioni che hanno subito un guasto elettrico. Come anche comunicato in loco, i biglietti delle serate del 12 e 20 luglio saranno validi, presentandoli al botteghino, per qualsiasi altra proiezione in arena”. E’ quanto comunica l’arena Cinevillage di Villa Lazzaroni con una nota.

“Per non incappare in futuro in ulteriori problematiche già segnalate all’Acea, l’Agis Lazio Srl ha provveduto a noleggiare un gruppo elettrogeno supplementare che possa consentire il normale svolgimento di tutta la proiezione – conclude la nota.