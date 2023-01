Arco di Travertino, picchia l’ex in strada e la riduce in fin di vita

Massacrata di botte dal compagno, costretta a correre via in mezzo alla strada in via dell’Arco di Travertino, una giovane donna straniera è arrivata ieri mattina al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni denunciando l’uomo per maltrattamenti e percosse. Purtroppo la donna è grave mentre il compagno è stato fermato dalle forze dell’ordine. Ancora non chiara la dinamica dell’agguato, si cercano testimoni e immagini dalle telecamere della zona.

È sempre più allarme in merito alla violenza sulle donne, non ultimo l’omicidio di via Amelia . Molte campagne sono state poste in essere, come “Se non ora quando”, ma ora in realtà tutte le forze si concentrano su un appello: lanciato al Parlamento che il primo organo preposto ad intervenire per fermare una strage che sembra senza fine.