Arco di Travertino: molestatore ubriaco e pericoloso terrorizza passanti e residenti

Un molestatore, spesso ubriaco, sta diventando il terrore degli esercenti e degli abitanti della zona tra via Tuscolana e Arco di Travertino. Urla, lancia bottiglie sulle vetrine dei negozi, si avventa sulle auto parcheggiate e sta diventando una minaccia per chi ha la sfortuna di incontrarlo. La foto che pubblichiamo è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un negozio sulla via Tuscolana. Parla il marito della titolare, preoccupato per l’incolumità della moglie, spesso sola in negozio e per giunta in attesa di un bimbo. Casi che si ripetono con preoccupante frequenza, e senza risposte adeguate, serve più controllo altrimenti la gente non si sente sicura. I commercianti hanno paura che possano accadere episodi peggiori che non si fermano alla ‘paura’ e che qualcuno prima o poi si possa fare male.