E’ in fase di svolgimento fino al 23 dicembre, all’interno dei locali aderenti dei quartieri Appio e Tuscolano, il #AppioTuscolanoFoodFest. iniziativa incentrata sull’enogastronomia capitolina. Il menù prevede all’interno di ciascun locale selezionato due proposte promozionali, scontate. Le proposte partono da cinque euro e raggiungono 35 euro per i menù completi. L’elenco prevede colazioni e merende di panettoni, torroni, mostaccioli, susamielli, roccocò ed altre dolci specialità regionali di Natale, cocktail, pizza, carne, pesce, cucina romana e altro.

Le attività aderenti nel VII Municipio: Gnoccarì (Via Enea, 60), I Torquati (Via Manlio Torquato, 3), Kubla Khan (Piazza di Ponte Lungo, 1), La Bonora (Largo Appio Claudio 346), La Ciociara dal 1969 (via Valerio Publicola, 31), Pasticceria bar De Santis Santacroce (Via Santa Croce in Gerusalemme, 17), Pasticceria Savarese (Via Genzano, 64), Piccadilly (Via Appia Nuova 127), Porchetta e Bollicine (Via Vestricio Spurinna, 109), Sacro e Profano (via Siria, 16) e Schietto (Via Vercelli 6).