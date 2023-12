Appio: terrorizzava le commesse, arrestato masturbatore seriale

Era il terrore delle commesse dei negozi che si affacciano sulla via Appia e non solo. Sempre lo stesso individuo, un uomo che, fissando le ragazze all’interno degli esercizi commerciali, si calava i pantaloni e si masturbava, per poi allontanarsi a bordo del suo monopattino. Denunce che hanno portato gli agenti del VII Distretto di Polizia San Giovanni, ad avviare una indagine coordinata dalla procura capitolina. Grazie ad appostamenti nei pressi dei luoghi in cui l’indagato era solito commettere gli atti osceni, gli agenti in borghese del VII Distretto lo hanno individuato ed identificato in un 39enne romano incastrato anche dalle foto fatte dalle commesse per testimoniare l’atto osceno. Gli agenti, quindi, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nei confronti del 39enne romano, gravemente indiziato del reato di atti osceni in luogo pubblico.