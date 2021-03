Appio: selfie sui binari: la sfida folle dei ragazzini prima dell’arrivo del treno

Hanno voluto sfidare la sorte, solo per pubblicare le loro bravate su TIkTok. E’ l’ultima follia di alcuni ragazzini annoiati, che per pubblicare le loro bravate sui social hanno deciso di scattare selfie e video in mezzo ai binari con il treno in arrivo. Fortunatamente le loro gesta sono state interrotte venerdì pomeriggio nel parco degli Acquedotti dagli agenti della Polfer lungo la tratta della ferrovia che attraversa l’Appia. I ragazzi, tutti minorenni, sono stati riaffidati ai genitori. E purtroppo sembra non essere un gesto isolato. La Polfer è da tempo impegnata nel progetto “Train… to be cool”, che porta la polizia nei licei, una iniziativa pensata per sensibilizzare i ragazzi sui rischi di questi comportamenti.