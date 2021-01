Appio Latino: rifatto manto stradale via Cibrario, via Capponi e piazza Papi

Dalla pagina facebook di Monica Lozzi, la nostra presidente del Municipio si legge:

Nonostante la pioggia stia rallentando notevolmente la nostra tabella di marcia, le nostre ditte municipali sono riuscite a completare il rifacimento di via Luigi Cibrario, via Gino Capponi e piazza Lazzaro Papi, tre importanti strade dell’ex IX Municipio. Nei prossimi giorni verrà perfezionata la segnaletica orizzontale e si continuerà nell’attività di manutenzione di altre vie dell’Appio Latino. Come sempre, vi invitiamo a tenere alla guida un comportamento prudente e rispettoso delle regole, unica garanzia di sicurezza per tutti.

Non sono mancati i commenti dei cittadini, negativi e positivi. Tante le richieste di interventi su altre vie del quartiere Ne riportiamo alcuni di segno opposto:

Malgrado le sue promesse (verbali) e quelle di Vivace (scritte) via Baccarini è ancora in condizioni pietose. L’ultimo rifacimento stradale risale a sei anni fa così come la potatura degli alberi. Avete una pianificazione per questi due interventi o dovremo rassegnarci a vivere in strade devastate?

(Paolo V.)

L’ingratitudine è la ricompensa del mondo! Conoscendo la Presidente, non posta questi interventi per esclusivo scopo pubblicitario essendo prossimi alle elezioni amministrative: sono trascorsi quattro anni e mezzo dal suo insediamento, ed i post che testimoniano l’applicazione concreta nel portare avanti e risolvere concretamente le problematiche territoriali ebbero inizio da allora…..

(Nicola C.)

Non avete costruito il Golden Gate eheh , avete asfaltato 50 mt di strada.. dobbiamo dirvi grazie?

(Georgia F.)