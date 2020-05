Appio Latino: riaprono alcuni ristoranti, chi e come

Riaprono i ristoranti di Roma e in particolare del nostro quadrante dal 18 maggio. Grazie alla nuova ordinanza stabilita e dalle linee guida della Regione Lazio, i ristoranti, i pub, i bar, le pasticcerie, le gelaterie, le pizzerie e altro ancora, potranno ricominciare a lavorare con i servizi di somministrazione e ristorazione all’interno dei loro locali.

Quali le linee guide per la riapertura:

Potrà essere rilevata la temperatura agli avventori, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi di febbre. Vanno resi disponibili i prodotti igienizzanti per i clienti, ma andrà privilegiato l’accesso tramite prenotazione e l’uso di spazi esterni. Fra i clienti, occorrerà almeno un metro di distanza. Sarà vietata la consumazione a buffet, il personale di servizio dovrà usare la mascherina e anche i clienti, quando non saranno seduti al tavolo. Andrà evitato l’uso di saliere, oliere e menu non disinfettabili dopo l’uso.

E questi sono alcuni dei primi ristoranti che riapriranno questa settimana nel nostro quadrante:

Epiro

Il ristorante di Piazza Epiro riparte nella data fatidica di lunedì, con Matteo Baldi in prima fila. Sarà un buon momento per godersi i vini e gli ottimi piatti di questo bel locale di San Giovanni, usufruendo anche del giardino interno.

Piazza Epiro, 26, 00183 Roma, Tel. 06 6931 7603

Sbanco

Da martedì ritorneranno in circolo le pizze e la birra di Sbanco. Si potrà andare a cena tutti i giorni, dalle 19 alle 23 con accorgimenti mirati a rispettare le nuove normative e ad assicurare un’esperienza piacevole ma anche in sicurezza. Si consiglia la prenotazione telefonica dalle 17 in poi.

Via Siria, 1, 00179 Roma, Tel. 06 789318

Trattoria l’Avvolgibile

Il ritorno è fissato al 20 maggio, con “le dovute cautele e precauzioni del caso”. Riparte l’Avvolgibile, la Trattoria di Adriano Baldassarre in zona Appio Latino sempre in questa settimana.

Circonvallazione Appia, 56, 00179 Roma, Tel. 06 5069 5104

Escobrillo

Via Tommaso Fortifiocca, 68

da martedì 12:30–15, 19:30–23 Consegna a distanza · Consumazione sul posto · Pasti fino a tarda sera

Trattoria Re di Roma Piazza dei Re di Roma, Via Tuscolana, 40a da martedì: 19:30–22:30

Officina – Pizza e Burger

Via Populonia, 19

Da martedi 19:30