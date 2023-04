Appio Latino: in un anno hanno chiuso 6 edicole

Come riportato sul Corriere della Sera, in un anno hanno chiuso nel quartiere Appio-Latino sei edicole. A lanciare l’appello per la crisi che opprime il settore, con una lettera al Corriere e al presidente della Repubblica, Ali Kemut, originario del Bangladesh, emigrato a Roma nel 2003. Nel 2014 ha affittato l’edicola in piazza dei Re di Roma, all’angolo con via Albalonga, per rilevarla poi dal vecchio proprietario nel 2019: «Quando ho comprato è scoppiata la pandemia, molti clienti sono morti… – racconta -. I guadagni si sono dimezzati e sto ancora pagando le rate, non riesco ad arrivare alla fine del mese. Ho dovuto prelevare una somma dai risparmi bancari nel mio Paese, li avevo accantonati per la pensione…».