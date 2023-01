Appio Latino: il blitz di sette tifosi in passamontagna: esposti striscioni contro i rivali del Napoli

Questa notte all’Appio Latino sono apparse delle scritte minacciose su due striscioni esposti ieri notte sul ponte Tuscolano e in piazza dell’Alberone da sette tifosi della Roma, coperti da passamontagna. Il primo striscione, affisso sul ponte della Tuscolana – forse dallo stesso gruppo ultras – che recita: «Sono anni che gridi vendetta, ma neanche 50 verso 300. Lascia perdere, dammi retta». Si tratta in entrambi i casi di provocazioni rivolte dai romanisti ai rivali del Napoli, contro cui si sono scontrati domenica scorsa sull’autostrada A1, nell’area di sosta di Badia al Pino. E ai quali, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, avrebbero inviato la foto del primo striscione. Il secondo manifesto è stato immortalato a piazza dell’Alberone, recita: «Se occasione ci sarà.. Embè? Tutto qua?». La Digos ha già rimosso gli striscioni dei tifosi romanisti in seguito alle segnalazioni. Ora si stanno passando al vaglio le immagini catturate dalle telecamere sul posto, per arrivare ad individuare i responsabili dei testi.