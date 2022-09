Appio Latino: compravendite case in crescita nel 2022

Cresce il volume delle compravendite del +9% nel primo semestre 2022, sul mercato della Capitale. È quanto emerge dal Market Report Milano/Roma 2022 H1 realizzato da Engel & Völkers in collaborazione e con il supporto scientifico di Nomisma. “Il mercato immobiliare a Roma, in particolare quello residenziale, ha dato dimostrazione di grande di vitalità nei primi sei mesi del 2022, dando seguito alla tendenza di crescita che si verifica dal 2019. Nella Capitale, tuttavia, non si sono completati i vari piani di investimento e di riqualificazione necessari a cambiare la fisionomia della città e, di conseguenza, la mappa abitativa resta ancora legata agli storici quartieri e molto poco a nuove zone emergenti. Per quanto riguarda la zona San Giovanni Appio Latino le quotazioni medie vanno da 3.800 euro/mq a 4.300 euro/mq per gli immobili nuovi o ristrutturati al nuovo e si registra un buon incremento delle compravendite fino al +7%.