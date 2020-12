Appio Latino: arrestate le due ragazze rom autrici di almeno 20 rapine al bancomat

Sono state arrestate le due ragazze rom che rapinavano donne e anziani ai prelievi del bancomat. Con la stessa tecnica hanno colpito almeno una ventina di volte da ottobre a oggi sempre in zona San Giovanni Appio Latino. Le due rom si appostavano fuori dalla banca e colpivano in diversi modi, o sputando sulla vittima dopo che aveva prelevato contante o spingendola strappandogli il denaro dalle mani. Gli ultimi colpi ai bancomat di via Numanzia, via Appia Nuova e Via Siria. Finalmente qualche giorno fa Adela Tanase, 19 anni, e la sua complice minorenne Jesica B.F., di 15, sono state fermate in un’operazione congiunta dai carabinieri della compagnia Piazza Dante e del commissariato San Giovanni. Sono accusate di nove colpi di questo genere, ma sospettate di altri 11. La prima, incinta, è finita a Rebibbia, la seconda in un centro d’accoglienza.