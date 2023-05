Appio Latino: 5 appartamenti svaligiati in 24 ore

In due giorni tra il 13 e il 15 maggio, cinque chiamate alle forze dell’ordine per furti in appartamento nella zona adiacente la Caffarella. La polizia è dovuta intervenire svariate volte fra le notti di venerdì e sabato. In via Nisco è stata smurata una cassaforte; poi nelle ore successive sono stati aperti altri 4 appartamenti dai ladri. Arrampicati sui balconi e forzando porte finestre, poi le case messe a soqquadro: due in via Nisco e altri due appartamenti in via Cesare Baronio tutto tra la notte del 13 e del 14. Insomma, Roma sempre più città in balia dei topi d’appartamento, con una media di 28 case svaligiate ogni giorno.

(Foto: fonte Messaggero)