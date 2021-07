Appio Claudio: ha aperto MediaWorld

MediaWorld, insegna della distribuzione di prodotti di elettronica, ha aperto un nuovo punto vendita a Roma in via Tuscolana 1252, zona Appio Claudio.

Si tratta del primo punto vendita MediaWorld “di prossimità” della Capitale per offrire tecnologia, consulenza e servizi.

Il negozio si aggiunge ai sei store già presenti nell’area romana andando a coprire una delle vie principali per lo shopping nel centro della Capitale e sarà un punto vendita MediaWorld Smart.

Un nuovo concept di prossimità che l’azienda sta sperimentando con successo in alcune città chiave d’Italia, per rispondere alle nuove esigenze dei clienti, al centro del modello di business di MediaWorld. L’obiettivo è, infatti, essere in contatto quotidiano con il cliente, offrendogli prodotti, servizi e consulenza con la vocazione di accompagnarlo nella scelta della soluzione ideale ai suoi specifici bisogni, approccio reso celebre dal motto “Fatto apposta per me”.

Con l’emergenza sanitaria, infatti, sono stati sempre più numerosi i consumatori che hanno fatto affidamento ai negozi di vicinato per i propri acquisti: punti vendita più piccoli, con un assortimento più selezionato ma che consentono di ottimizzare i tempi per lo shopping, soprattutto per quanto riguarda i beni di prima necessità. Un trend riscontrato anche nella Capitale dove, da sempre, le sue grandi dimensioni hanno portato le persone a privilegiare la vita di quartiere.

Per rispondere a questa nuova esigenza, MediaWorld ha deciso di investire su Roma e aprire il suo primo punto vendita Smart nella Capitale che, grazie alla sua strategia omnicanale, consente ai consumatori di coniugare i vantaggi dell’online con quelli dei negozi fisici. Il nuovo punto vendita di via Tuscolana prevede infatti l’esposizione in negozio di un assortimento altamente selezionato di prodotti, nel settore della Telefonia, IT, Audio, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, mobilità urbana a cui si unisce anche tutto il suo assortimento online facilmente accessibile direttamente in negozio dagli strumenti digitali che consentono di selezionare e acquistare i prodotti non esposti, ricevendoli comodamente a casa o presso il punto vendita. Il negozio, infatti, è anche un punto strategico per il servizio di Pickup e Pick&Pay, per i clienti che decidono di finalizzare i loro acquisti online con il ritiro ed eventualmente pagamento in store.

Infine, i clienti hanno a disposizione vicino casa anche numerosi servizi, tra cui quello di riparazione smartphone, la possibilità di prenotare un aiuto professionale a casa per la configurazione dei propri dispositivi oppure quella di acquistare comodamente prodotti già configurati e pronti all’uso, fino alla consulenza personalizzata per scegliere le migliori tecnologie.

La superficie del nuovo punto vendita di via Tuscolana è di circa 350 metri quadrati di cui 220 di area vendita e l’altra di magazzino per offrire la migliore esperienza di consegna per il Pickup e Pickup&Pay.

“Roma è una città a cui siamo molto legati, dove siamo presenti da oltre 20 anni. È una piazza strategica per noi, in cui continuiamo a investire per consolidare la nostra presenza e per rispondere in modo efficace e puntuale alle esigenze in continua evoluzione delle persone. Durante la pandemia abbiamo visto emergere nuove abitudini tra i consumatori. In una città grande come la nostra Capitale molti cittadini preferiscono non fare lunghi tragitti per i propri acquisti. Il format Smart nasce proprio per rispondere a questa necessità. La città da oggi in poi avrà il suo MediaWorld di quartiere, dove poter acquistare un prodotto, farsi consigliare dai nostri esperti o ritirare sotto casa gli acquisti fatti online – dichiara Luca Bradaschia, Ceo di MediaWorld.

MediaWorld, catena di elettronica di consumo in Europa con oltre 1000 megastore, seconda a livello mondiale,fa parte di MediaMarktSaturn Retail Group, che opera in Italia appunto con l’insegna MediaWorld, attualmente presente con 119 punti vendita collocati su tutto il territorio nazionale.