Ancora furti negli appartamenti nella zona intorno a piazza Lodi. I “soliti ignoti” questa volta hanno colpito in viale Castrense. Nei giorni scorsi erano stati presi di mira appartamenti in via Foligno e in via Voghera, svuotati in pieno giorno. I ladri, di solito, conoscono le abitudini dei malcapitati e colpiscono sul sicuro, puntando principalmente ad oro e contanti. Nonostante siano stati ripresi da alcune telecamere in zona, ancora la spirale non si arresta. Secondo alcuni abitanti della zona, il segnale di riconoscimento potrebbe essere un oggetto (a volte fiori finti) inserito nella cassetta esterna della pubblicità.

La raccomandazione, al solito, è quella di vigilare e di segnalare ogni anomalia alle autorità. Evitare, inoltre, di aprire il portone ad ogni sconosciuto.