Appio: arrivano i cassonetti (quasi) intelligenti

Arriveranno anche nel nostro quartiere i cassonetti intelligenti di Ama già installati all’Africano. Come confermato anche oggi durante la commissione per il Giubileo 2025 dall’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, i nuovi secchioni saranno presto installati a partire da via Appia Nuova, nel tratto fra piazza Re di Roma e piazza di Ponte Lungo. Anche qui, però, per il momento non saranno distribuiti i badge personali per aprirli, che rappresentano la vera innovazione dei cassonetti intelligenti. La green card dovrebbe essere fondamentale, infatti permetterebbe l’apertura dei rifiuti e identificherebbe i cittadini che utilizzano i cassonetti: senza il badge, invece, si resta anonimi e nei cassonetti si potrà buttare di tutto.