Appia Nuova: rubano rame in una centrale telefonica, presi i due predoni

Hanno scassinato una centralina telefonica per rubare rame, poi sono scappati via su un furgone bianco, lasciando i telefoni di un quadrante di Roma in tilt. Il furto nella tarda mattinata di ieri in via Appia Nuova all’altezza del civico 288. Dopo una rapida ricerca, per i due uomini è scattato l’arresto per furto aggravato in concorso. Sul furgone gli agenti delle Volanti e del commissariato Appio hanno recuperato 50 chili di cavi di rame oltre che gli arnesi per tagliarlo. Il bottino di oro rosso è stato sequestrato e restituito.