Appia Day, entra nella grande bellezza dell’Appia Antica domenica 10 ottobre

La Regina Viarum come non l’avete mai vista: da Roma a Brindisi monumenti statali e comunali aperti e gratuiti, visite guidate, trekking, camminate, ciclotour, degustazioni, musica, mostre, spettacoli, rievocazioni storiche, attività per bambini, laboratori didattici, incontri itineranti.

L’Appia Day e’ un’occasione per celebrare il fascino e l’incanto dell’Appia Antica unendo idealmente tante città e comunità locali.

Per il sesto anno consecutivo saranno oltre cento gli eventi organizzati lungo tutto il percorso in collaborazione con il Parco archeologico dell’Appia Antica, il Parco Regionale dell’Appia Antica, la Sovrintendenza Capitolina ai beni Culturali e il Ministero dei Beni Culturali, con il patrocinio del Comune di Roma e della Regione Lazio.

