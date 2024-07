Appia Antica, ultimo appuntamento con “Luci su Massenzio”

L’estate in città si anima di arte e cultura con le tante iniziative promosse anche questa settimana dalla Sovrintendenza capitolina ai beni culturali.

Ultimo appuntamento con Luci su Massenzio, la manifestazione estiva che tutti i sabati sera di giugno e luglio ha animato il grande complesso monumentale nel cuore della campagna romana, tra visite guidate, concerti e iniziative di intrattenimento. Questo sabato 27 luglio, a partire dalle 19.45, natura e archeologia si incontreranno con la visita Esopo sulle tracce della volpe della Villa di Massenzio a cura di Francesca Romana Cappa ed Ersilia Maria Loreti, il biologo Simone Ceccobelli, in collaborazione con il Parco Regionale dell’Appia Antica: una passeggiata alla scoperta degli animali notturni che popolano l’area e un’occasione per parlare di storia, letteratura classica e biodiversità. Per l’evento, il sito vedrà l’apertura straordinaria fino alle 22.00 (ultimo ingresso alle 21.30). Attività e ingresso gratuiti per tutti con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] (max 30 partecipanti).

Tutte le sere, invece, con lo spettacolo multimediale Viaggio nel Foro di Cesare, i visitatori potranno rivivere l’emozione di quella che doveva essere la vita quotidiana nell’epoca d’oro dell’Impero, accompagnati dalla straordinaria voce narrante di Piero Angela e da filmati e videomapping che ricostruiscono l’attuale area archeologica così come si presentava nell’antica Roma. Lo spettacolo, fruibile in otto lingue, con la narrazione ascoltabile in cuffia, si snoda lungo un percorso che attraversa il Foro di Traiano, raggiunge il Foro di Cesare e dai resti dell’imponente Tempio di Venere arriva fino alla Curia Romana. Info e preacquisto biglietti: https://www.viaggioneifori.it.

Tante anche le iniziative proposte da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti per far conoscere, attraverso visite, itinerari e incontri, il patrimonio culturale della città.

Per Passeggiate romane, il ciclo di itinerari alla scoperta di monumenti, luoghi e spazi della Città eterna, noti e meno noti, mercoledì 24 luglio alle 19.00, Vanessa Ascenzi condurrà una visita, con interprete LIS, al Museo del Teatro Argentina, il più piccolo museo della Sovrintendenza Capitolina. Al suo interno sono conservati oggetti, documenti e fotografie che narrano la storia di una delle istituzioni teatrali più antiche di Roma, e inoltre un nucleo di opere alcune delle quali, di recente acquisizione, mai esposte al pubblico. Appuntamento a largo di Torre Argentina, 52. Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente, ingresso gratuito per i possessori di Roma MIC Card. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti). https://sovraintendenzaroma.it/content/alla-scoperta-del-museo-del-teatro-argentina

Lunedì 29 luglio alle 19.00, Vanessa Ascenzi, Elisabetta Maffioli e Livia Concetta Mugavero guideranno una visita alla scoperta di Porta del Popolo. Dopo una breve sosta all’esterno del monumento per illustrarne la storia, si potrà visitare l’interno del monumento e percorrere il camminamento superiore con affaccio sulla piazza. La visita sarà anche l’occasione per conoscere il Centro di Documentazione del Sito Unesco di Roma che ha sede proprio all’interno della struttura. Appuntamento nei pressi del fornice di sinistra della Porta, lato piazza del Popolo. Attività gratuita per tutti ma non adatta a persone con difficoltà motorie. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 partecipanti).

https://sovraintendenzaroma.it/content/porta-del-popolo-ingresso-al-sito-unesco-di-roma-12

Per il ciclo aMICi, visite guidate gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card, mercoledì 24 luglio alle 17.00, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, Donatella Germanò e Simonetta Baroni condurranno la visita, con interprete LIS, Le calde estati romane del 1848-49: “Ciceruacchio”, Pio e Pellegrino, un racconto per immagini alla scoperta della carismatica figura del capopopolo romano, al secolo Angelo Brunetti, quale emerge dai numerosi ritratti presenti nella collezione del museo. Attività gratuita dedicata esclusivamente ai possessori di Roma MIC Card e persone sorde, con prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti).

https://www.museodiroma.it/it/didattica/amici-le-calde-estati-romane-del-1848-49-ciceruacchio-pio-e-pellegrino

Alla Galleria d’Arte Moderna in via F. Crispi, martedì 30 luglio alle 16.30, Daniela Vasta guiderà invece una visita, con interprete LIS, alla mostra in corso L’estetica della deformazione. Protagonisti dell’espressionismo italiano, un’occasione per approfondire uno dei movimenti artistici più originali ed eclettici del Novecento grazie a una selezione di circa 130 opere tra quadri e sculture, alcune mai esposte nella Capitale, di oltre trenta artisti attivi negli anni Venti-Quaranta a Roma, Milano e Torino. Ingresso gratuito riservato esclusivamente ai possessori di Roma MIC Card e alle persone sorde, con prenotazione consigliata allo 060608 (max 25 partecipanti).

https://www.galleriaartemodernaroma.it/it/didattica/amici-l-estetica-della-deformazione-visita-alla-mostra

Al Planetario di Roma, in settimana è sempre possibile usufruire deglispettacoli a tema astronomico in orario serale. Per il pubblico adulto: Space Opera (mercoledì 24 luglio alle 18.00; martedì 30 luglio alle 19.00); Ecologia cosmica: figli delle stelle custodi della Terra (mercoledì 24 e sabato 27 luglio alle 19.00; giovedì 25 luglio alle 21.30); Ritorno alla Stelle (mercoledì 24, venerdì 26 e sabato 27 luglio alle 21.30; giovedì 25 luglio alle 18.00; domenica 28 luglio alle 19.00); Una dorata cupola di stelle (giovedì 25 luglio alle 19.00; martedì 30 luglio alle 21.30); From Earth to the Universe (in inglese, venerdì 26 e martedì 30 luglio alle 18.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (venerdì 26 luglio alle 19.00); La Notte stellata (domenica 28 luglio alle 21.30). Per i bambini e le famiglie, infine, sabato 27 e domenica 28 luglio alle 18.00 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti. Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it

Proseguono infine, con il nuovo orario estivo, anche le visite guidate al Bunker e rifugi antiaerei di Villa Torlonia, le strutture sotterranee situate sotto il Casino Nobile, realizzate durante la Seconda guerra mondiale, riaperte al pubblico con un nuovo allestimento multimediale immersivo. Per i singoli, in lingua italiana: sabato 27 luglio alle 17.00; domenica 28 luglio alle 10.00 e alle 17.00. Per i singoli, in lingua inglese: sabato 27 luglio alle 11.00. Restano invariati gli orari di visita per i gruppi. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti ad appuntamento). Info e acquisto biglietti:

https://www.museivillatorlonia.it/it/mostra-evento/visita-al-bunker-e-ai-rifugi-antiaerei-di-villa-torlonia

https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/bunker-e-al-rifugio-antiaereo/3720

Il programma settimanale potrebbe subire delle variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it