Appia Antica: sposi prenotano il ristorante per la cena, ma per risparmiare non dicono che è un matrimonio

Hanno pensato a un metodo per risparmiare sul ristorante il loro giorno delle nozze. E così una coppia di sposi decide di prenotare sull’Appia Antica senza rivelare che si trattasse di un matrimonio. La paura era quella che il titolare imponesse prezzi più alti, così insieme agli invitati si sono presentati a pranzo facendo finta di niente. I due futuri sposi, prima di questa decisione, hanno chiamato diversi locali in zona. Tutti i ristoranti però hanno proposto prezzi folli senza mai offrire il menu alla carta. Appena la coppia parlava di pranzo di nozze poi i costi aumentavano sentendo sempre la stessa frase: se è per un matrimonio, non facciamo il menù alla carta. Il giorno stabilito però non è andato come prestabilito dagli sposi. Il ristorante prescelto si è trovato in difficoltà a servire per più di 30 persone piatti completamente diversi e immediatamente, accortosi che si trattava di un matrimonio ha chiesto delucidazioni agli sposi interrompendo il servizio ai tavoli.