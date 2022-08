Appia Antica: scoperto “centro commerciale” di 2000 anni fa

L’ultima scoperta, lungo l’Appia Antica, rivela un centro commerciale datato 2000 anni fa. L’incredibile ritrovamento ha rivelato un emporio per la vendita di acqua ai viandanti e laboratori artigianali per lavorazione di metalli e piombo. Un vero e proprio piccolo centro commerciale vicino alla Villa dei Quintili e a pochi metri dai Tumuli degli Orazi. A portare avanti la ricerca sono stati studiosi e archeologi. Lo scavo condotto dagli studiosi Stephan Mols e Christel Veen dell’Università Radboud dei Paesi Bassi ha permesso di portare alla luce reperti datati dal III e al IV secolo d.C. In una intervista a ‘Il Messaggero’ il direttore del parco archeologico Simone Quilici ha dichiarato: “Non si tratta di tombe stavolta, ma di attività commerciali a tutti gli effetti, con strutture importanti a ridosso della strada”. Oltre ad aver individuato il centro commerciale romano, gli scavi hanno svelato anche alcuni reperti. Mols ha spiegato: “Abbiamo trovato una lucerna in bronzo sottile presso il marciapiede di fronte al tumulo meridionale degli Orazi. La lucerna si trovava al di sotto della pavimentazione di un piccolo edificio, probabilmente un negozio o un’officina, costruito presso il tumulo in un periodo ad esso successivo. Il luogo di ritrovamento potrebbe indicare che si tratti di una deposizione rituale, per invocare la buona sorte per l’edificio in costruzione”.