Appia Antica: riapre il casale dell’ ex Mulino

Sabato 30 riapre il Casale dell’ex Mulino con orario dalle 10 alle 18 e con ingressi a numero controllato, percorsi segnati e obbligo di mascherina all’interno. Si potranno fare visite guidate su richiesta per piccoli gruppi, gratuite per chi ha già la Carta Amici del Parco, chi non la ha la può sottoscrivere in loco.

Domenica riaprono anche i Punti Info Acquedotti e Tor Fiscale.