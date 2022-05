Aperto il nuovo parco giochi nel Parco della Caffarella

Un plauso all’amore smisurato per il parco che questi ragazzi riversano giornalmente.

E non dimentichiamo i tanti interventi quotidiani atti a migliorare un così importante bene comune. C’è chi taglia i prati, chi innaffia alberi, chi pulisce i marciapiedi e chi cambia raccoglie l’immondizia che gli imbecilli spesso e volentieri lasciano sparsa per i prati, dimenticando quanto male fanno al nostro polmone verde.

Il Comitato per il Parco della Caffarella comunica con estremo piacere che oggi è stato aperto il nuovo parco giochi situato in Caffarella di fronte alla scuola elementare Ada Negri. L’opera è stata realizzata dal Comune nell’ambito del 1.600.000 euro ottenuti dal Comitato per la sistemazione ambientale e vegetazionale della Caffarella.