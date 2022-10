Ancora tagli di pini secolari in via Appia Nuova, è una devastazione

Continua la strage di pini secolari su Via Appia Nuova all’altezza della parrocchia di Ognissanti. Dopo i tagli dei mesi scorsi, ormai sono più di 40 i pini abbattuti nella sola via Appia. L’amministrazione sostiene che il taglio è avvenuto in seguito ad approfonditi sopralluoghi che hanno rilevato “criticità di tenuta e stabilità degli alberi presenti sulla via consolare, tali da configurare un rischio elevato per la pubblica incolumità”. Fatto sta che, il nostro quartiere un tempo verde e alberato, è un ricordo lontano. Gli agronomi incaricati dal Comune, temendo possibili cause civili e penali nel caso un pino da loro ritenuto sano dovesse cadere, optano per una soluzione drastica. “Tagliamo e risolviamo il problema alla radice”. Ecco allora che, sovente senza alcuna attenzione a informare la cittadinanza e a volte anche con scarsa trasparenza, vengono decimati interi filari da un giorno all’altro. Tra l’altro, andrebbe ricordato che questi tagli privano l’ambiente e chi ci vive (umani e non) di tutta una serie di servizi ecosistemici (miglioramenti del microclima locale, mitigazioni di impatti come rumori, polveri e luci, consolidamento dei suoli, drenaggio dell’acqua meteorica, incremento della locale biodiversità, intrappolamento di CO2, produzioni di ossigeno, ecc.) che aumentano il valore economico di queste alberature.

Come prevede la legge i pini di via Appia Nuova dovranno essere sostituiti, ma oramai è difficile credere che il nostro quadrante possa essere riqualificato, dopo lo scempio a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni.

(Foto Emanuela Salti – fb)