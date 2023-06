Anche questa estate “Il Cinema alle Mura” riapre i battenti!

Il Cinema alle Mura è risultato vincitore del bando dell’Estate Romana 2023-2024. Per ciò che concerne le arene cinematografiche, sono stati finanziati solo 10 progetti ed Il Cinema alle Mura ha ricevuto il 3º miglior punteggio.

Il Cinema alle Mura è un progetto che il Comitato Mura Latine porta avanti con determinazione. È un’iniziativa che rappresenta un momento di condivisione da parte del quartiere, ma è anche la trasformazione di un luogo in uno spazio inclusivo, incastonato in una cornice unica: le Mura Latine per l’appunto.

L’ingresso è completamente gratuito. Si possono portare teli e cuscini per godersi i film seduti o sdraiati sul prato.

La location è il Parco delle Mura Aureliane, altezza Via Tracia e si partirà tra poco con la nuova programmazione per l’estate 2023.