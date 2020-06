Anche le bici Jump lasciano Roma

Anche Jump sta lasciando Roma. In questa città non c’e’ pace per il bike sharing e cosi alla lunga lista di abbandoni si unisce anche Uber Jump. In questa occasione non si tratta di vandalismo, come nelle situazioni precedenti, ma solamente dei costi elevati del noleggio, di manutenzione e una crisi che ha investito anche la multinazionale americana. Infatti dopo aver licenziato molti dei suoi dipendenti alla fine del mese di maggio, le bici Jump sono scomparse dalle strade di molti paesi europei e la stessa sorte sta toccando a Roma. Un danno che come al solito si riverserà sulla nostra città e sui nostri cittadini che per l’ennesima volta si vedranno sfumare la possibilità di vivere in una Capite più verde e più sostenibile.

