Anche il Liceo Augusto è stato occupato

Un nuovo liceo si aggiunge alla già lunga lista delle scuole occupate a Roma da quando è cominciata la mobilitazione studentesca. L’istituto di via Appia è stato occupato questa mattina dagli studenti e dalle studentesse che, scrivono in un comunicato, hanno deciso di lottare “per un sistema scolastico diverso, accanto i lavoratori, per chiedere ad alta voce una scuola che si prenda cura degli insegnanti e degli studenti, per chiedere più investimenti sul nostro futuro, dei piani chiari rispetto ai soldi che verranno impiegati per la ripartenza e un maggiore protagonismo di noi giovani nella ripresa del paese”.

(foto: il messaggero.it)