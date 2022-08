Anagnina: lascia il figlio piccolo chiuso in auto sotto il sole.

Ha lasciato il figlio piccolo chiuso in macchina al sole nei pressi del deposito Cotral di via Tuscolana in zona Anagnina ed è stata denunciata per abbandono di minore. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio quando alcuni passanti hanno notato il pargolo accaldato in auto, con i finestrini chiusi ad eccezione di uno che era solamente socchiuso. Sul posto sono stati chiamati gli agenti della polizia locale di Roma che, con l’ausilio di uno strumento di fortuna, dopo circa un’ora, sono riusciti ad aprire la portiera poco prima del ritorno della donna. Inutile giustificarsi sostenendo di essersi allontanata solo per pochi minuti. La segnalazione alla procura ha fatto sì che la mamma, una donna ucraina di 47 anni, venisse denunciata.