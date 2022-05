[Video] Anagnina: ladro pestato da due rider

Con un paio di tenaglie ha tagliato il lucchetto della bicicletta, in zona Anagnina, poi se ne è impossessato. Tuttavia, quando stava per andarsene con il maltolto, sono arrivati quelli che, presumibilmente, erano i proprietari. Che non l’hanno presa affatto bene. Qualcuno riprende tutto e il video in seguito verrà inviato alla pagina instagram Welcome to Favelas. L’uomo, con ancora le tronchesi in mano, viene preso a spintoni e bloccato. Lui inizia a gridare “Carabinieri!”. “Fermati!, Aiuto, aiuto”, grida ancora lo sfortunato ladro. L’uomo viene preso a calci e pugni anche mentre e a terra: persino chi filma tenta di fermare la ferocia dei rider urlando “Basta!”.