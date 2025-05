“Ambasciatori Doc Italy”, pomeriggio delle eccellenze a Roma

Dopo il grande successo ottenuto il 3 marzo 2025, un nuovo appuntamento di investiture, dedicato a sottolineare la migliore Italia del fare, ha visto per la decima edizione protagonista l’Associazione Nazionale Doc Italy.

Come per la precedente, anche la nuova premiazione ha avuto come luogo di riunione la splendida cornice di Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, partendo dalle ore 12 di lunedì 12 maggio.

I riconoscimenti conferiti sono stati quelli di Ambasciatore del Gusto per il comparto enogastronomico, ad integrazione dell’evento di marzo esclusivamente dedicato e di Ambasciatori, nei settori istituzionali, delle professioni, delle arti e dei mestieri.

Tra prima nomina, riconferma e ringraziamenti per la buona riuscita dell’iniziativa, all’interno dell’Aula “Giorgio Fregosi” 180 personalità hanno visto riconoscere il proprio status di “eccellenza”, con pergamene e fascia tricolore, a seconda della tipologia di attestazione.

Sotto la supervisione della presidentessa di Doc Italy Tiziana Sirna, a condurre la lunga maratona durata sino alle ore 21 è stato Anthony Path, conduttore televisivo e storico anchorman dell’associazione, fin dalla sua fondazione avvenuta nel 2013.

A cornice un tour gastronomico, fatto di prodotti e di ricette espressione di rilievo di regioni come Campania, Friuli, Lazio, Lombardia, Puglia e Toscana, quale degustazione d’accompagno rivolta agli ospiti intenti a raggiungere la sala cerimoniale.

Lavorazioni prodotte da Nicola Barbaro, Domenico Barra, Francesca Bartoli, Loredana Errichiello, Fedele Guida, Lorenzo Minervini, Antonio Spanò, Matteo Vari, Azienda Agricola Castelli, Babà Re, Caseificio De Rosa, Vini “La Carcaia” di Pier Francesco Galassi, tutti capitanati dal cuore di Doc Italy, lo Chef Gennaro Galeotafiore.

Con la collaborazione dell’Associazione Cavalieri di San Silvestro, partner Doc Italy dal 2017, chiamato a garantire sicurezza e accoglienza ai partecipanti, a scandire il pomeriggio sono state le note musicali prodotte dall’Accademia Ergo Cantemus, grazie alla sua grande Presidente Luana Frascarelli.

A differenza di altre associazioni, fatte spesso di “prime donne”, – dichiara Tiziana Sirna – Doc Italy nasce e si pone come obiettivo primario quello di costituire un circuito virtuoso di eccellenze, capaci di interagire e collaborare tra di loro. Ogni volta che organizzo eventi come quello delle investiture ho la fortuna e il piacere di vedere grandi maestri, in tutti i settori, che si conoscono e si confrontano. Doc Italy è fatta di grandi professionisti, persone perbene e ciò che la caratterizza è il suo clima di condivisione. Grazie a quelle interazioni, infatti, sono nate poi moltissime collaborazioni, che hanno permesso a tutto il circuito, in particolare al delicato settore del gusto, di poter operare al meglio nel campo professionale di propria pertinenza. Perché tali rappresentano momenti di crescita per tutti, da ultimo anche con una funzione educativa, permettendo il progresso restando però con i piedi per terra. Da quest’anno molte cose sono cambiate in Doc Italy, iniziando dall’aggiornamento dell’organigramma per arrivare alla nuova sede, che sarà inaugurata il prossimo 26 maggio, a Largo Ludovico Quaroni n.13, denominata “Spazio Doc Italy”, dove gli artisti, gli stilisti e i professionisti di tutti i settori troveranno una casa dove mostrarsi ed accogliere.

Aperto dall’investitura dell’attrice Elisabetta Pellini, per l’occasione designata a madrina dell’evento a sostituzione della divina Fioretta Mari madrina di Doc Italy, l’interno incontro è stato suddiviso in due fasi temporali, la prima dedicata alle investiture di Ambasciatori del Gusto, la successiva invece agli Ambasciatori Doc Italy.

Per la seconda tornata di encomi le categorie riconosciute sono state: Ambasciatori Doc Italy Nazionali; Ambasciatori Doc Italy per le Regioni; Ambasciatori Doc Italy Roma Capitale; Ambasciatori Doc Italy per le Città; Ambasciatori Doc Italy per il Bere.

Tra gli interventi, di particolare rilievo le parole pronunciate dal Consigliere di Roma Capitale Fabrizio Santori, promotore dell’iniziativa sin dalla sua nascita, sempre al fianco di Doc Italy, dove ha sottolineato l’importanza di questa realtà associativa e l’intuizione avuta da Tiziana Sirna, che nel tempo ha dato visibilità ad un settore dimenticato, ora riscoperto anche grazie l’operato dell’attuale Governo nazionale.

Un evento, che punta un faro su l’Italia e i suoi punti di forza.