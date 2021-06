Ama, oltre all’immondizia anche le campane sfondate

Momento non certo felice per l’Ama, al centro delle polemiche per la situazione dei rifiuti nella Capitale. Il candidato sindaco Roberto Gualtieri, nel corso di un’intervista a Tele Roma 56, ha detto che il problema dell’immondizia di questi giorni è frutto soprattutto dell’insufficienza dei mezzi per la raccolta, la maggior parte dei quali è ormai vecchia, e non della carenza delle discariche.

Al di là di questa polemica, è certo che anche la raccolta non è spesso fatta con tutti i crismi, per cui ci si ritrova a combattere con cassonetti sistemati fuori posto o addirittura ribaltati.

Ecco quanto è successo in una strada vicino a piazza dei Re di Roma, dove la campana del vetro non solo s’è aperta, rovesciando tutto il contenuto in strada, ma è andata a sbattere contro un’auto in sosta.