Ama, cassonetti sporchi, cattivo odore fino ai piani alti dei palazzi

Cassonetti sporchi, esalazioni soprattutto da quelli dell’umido, cattivi odori che arrivano fino ai piani alti degli edifici. Le lamentele all’Ama da parte dei cittadini sono continue, specie al numero 060606 in quanto all’Ama di venerdì il servizio per le segnalazioni – numero verde – è attivo solo fino alle 14, tanto per rafforzare l’immagine del romano efficiente. E la gente si deve tenere la puzza dentro casa (e fuori), impotente.

Oltre alle polemiche sulla raccolta, giustificate dai vertici dell’Ama con il problema delle discariche, non è chiaro perché i cassonetti non vengano seriamente lavati, come avviene all’estero. Il cattivo odore ormai è uno dei nuovi simboli di Roma. Purtroppo.