Altro pericolo voragine: chiusa via Appia Nuova

Ormai all’Appio Latino l’ennesima strada chiusa non fa più notizia. Chiusa Via Appia Nuova nel tratto compreso tra Don Orione e via Appia direzione Raccordo per la presenza di un grosso e preoccupante avvallamento in carreggiata. Questi tipi di avvallamenti sono un chiaro segnale di una possibile ed imminente voragine. Oggi verranno realizzate le prime ispezioni geologiche. Si raccomanda di evitare il più possibile il quadrante in questione, attualmente il traffico è in grossa crisi.